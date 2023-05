Sportkegeln Silke Thissen sichert sich erneut zwei Goldmedaillen

So richtig sind sich die Verantwortlichen beim Thema nicht einig, welchen Namen, der Wettbewerb, den Silke Thissen von der Klever Kegel-Sport-Gemeinschaft gerade erneut mit beachtlichem Erfolg bestritten hat, nun tragen soll. Offiziell wird er als internationale Meisterschaft bezeichnet. Der Name Weltmeisterschaft wurde dem Wettkampf nicht verliehen, weil Brasilien auf eine Teilnahme verzichtet hatte. Auf den Urkunden, die Thissen bei der Siegerehrung nebst Medaille erhielt, stand aber in großen Lettern Weltmeisterin geschrieben.