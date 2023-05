Gruppe aus der Brie Französische Delegation feierlich in Bedburg-Hau empfangen

Es folgte ein umfangreiches Programm, das die Gesellschaft für Europäische Begegnung vorbereitet hatte. Besonders angetan waren die Franzosen am Freitag von der historisch und kulinarischen „Häppchentour“ durch die verschiedenen Ortsteile der Gemeinde Bedburg-Hau. Dabei erfuhren die Gäste und ihre deutschen Begleiter viel über Geschichte, Brauchtum und typische Besonderheiten der Ortschaften. Gesprochen wurde in deutscher und französischer Sprache, etwa über die Entstehung von Louisendorf und der Elisabethkirche, das Gut Rosendal in Hasselt oder die besondere Geschichte der Dorfschmiede in Till. Die St.-Markuskirche in Schneppenbaum mit ihrer außergewöhnlichen Orgel wurde in einem kleinen Konzert vorgestellt, in der Kirche St. Martinus in Qualburg wartete der Heilige Martin persönlich in voller Montur und ein kleiner Martinszug von Kindergartenkindern mit Lampions und Martinslied stellte die Pflege der Martinstradition am Niederrhein vor. Weitere Höhepunkte waren der Festabend bei gutem Essen in lockerer Atmosphäre und der deutsch-französische Gottesdienst mit anschließendem Frühschoppen, ehe die Franzosen wieder die Heimreise antraten.