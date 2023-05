Polizei räumte Zug in Goch Mann nach Giftalarm im Niersexpress in Düsseldorfer Klinik gebracht

Der Vorfall im Niersexpress am Pfingstmontag gibt weiter Rätsel auf. Wie berichtet, war der Zug in Goch gestoppt worden, nachdem ein Mann in Düsseldorf am Bahnhof zur Bundespolizei gegangen war und angeben hatte, er sei mit einer giftigen Substanz im Zug in Kontakt gekommen und fühle sich jetzt schlecht. Zur Sicherheit war die Polizeistation am Vorplatz des Bahnhofs gesperrt worden.