Förderschwerpunkt der Volksbank Mehr als 100.000 Euro für Ehrenamtler aus der Region

Nach einer Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden der Volksbank, Frank Ruffing, betonte der Kleves ehemaliger Bürgermeister Theo Brauer in seiner Funktion als Repräsentant der Bank die Wichtigkeit des Ehrenamtes in der heutigen Zeit. Er übergab im Anschluss die Umschläge mit den Spendensummen. So freuten sich nicht nur Jugendheime über eine schöne finanzielle Unterstützung, sondern auch beispielsweise der Förderverein Hospiz des St. Antonius Hospitals Kleve, die Caritas Kleve oder auch der VdK Ortsverband Marienbaum, Vynen, Obermömter. Auch Ferienfreizeiten, wie das Amelandlager der Pfarrei St. Willibrord oder das Ferienlager Fürstenberg, sowie das Zeltlager Kranenburg, wurden mit einer Spende bedacht. Insgesamt werden 40 unterschiedliche Projekte gefördert. Dabei fällt auf, dass besonders die Tafeln in den verschiedenen Regionen besonderen Bedarf an Spendengeldern haben, da die Anzahl der hilfsbedürftigen Personen im letzten Jahr besonders durch die Energiekrise stark gestiegen ist.