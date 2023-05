„Bring eins mit“ Gesamtschule organisierte Sammelaktion für die Klever Tafel

Da hatte die Fachkonferenz Religion gute Idee und machte aus der Not eine Tugend: Aufgrund der Umzugsvorbereitungen vor den Osterferien war es an der Gesamtschule am Forstgarten nämlich in diesem Jahr kaum möglich, den gewohnten Gottesdienst zu organisieren. Also entwickelte Lehrerin Theresa Drissen eine Alternative.