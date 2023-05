Organisationstalent beim SSV Louisendorf Herbert Altes – ein halbes Jahrhundert für die Fußballjugend

Der SSV Louisendorf wurde 1964 gegründet. Nur ein Jahr später meldete sich ein damals 13-Jähriger im Verein an, für den er jetzt seit mittlerweile mehr als einem halben Jahrhundert bemerkenswerte Arbeit leistet: Herbert Altes. „Meine Eltern, die einen Bauernhof in Neulouisendorf bewirtschafteten, waren nicht begeistert und eigentlich dagegen, dass ich Fußball spiele“, erinnert sich Altes an seinen Anfang beim SSV. Die Eltern ließen ihn aber gewähren. So spielte Herbert Altes zunächst in den Nachwuchs-Teams, dann bei den Senioren in der zweiten und dritten Mannschaft, ehe er im Alter von 30 Jahren zu den Altherren wechselte.