Wenn ein Job alles verändert „Meine Kleine kann jetzt sagen: Mama arbeitet“

Für Stefan Kleppen aus Goch war die Lerngruppe während der Umschulung besonders wichtig. „Wir sitzen hier alle in einem Boot. Jeder hat ein Päckchen zu tragen. Wir unterstützen uns gegenseitig, damit jeder sein Ziel erreicht.“ Für den 33-Jährigen hat die Umschulung dann auch vor allem eines gebracht: Stabilität. Zuvor hatte er zehn Jahre als Lagerist für verschiedene Unternehmen gearbeitet. Eine genetisch bedingte Erkrankung machte die Ausübung des Berufs jedoch immer schwieriger. Jetzt wechselt er in die Verwaltung eines Logistikunternehmens in Sonsbeck. „Da werde ich verschiedene Aufgaben übernehmen. Eigentlich alles, was im Büro so anfällt.“ Sein Ziel ist es, im Berufsleben fest verankert zu sein, um auch eine Familie gründen zu können.