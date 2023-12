Weihnachten im Kreis Kleve Welche Apotheken an den Feiertagen Notdienst haben

„Wer dringend Arzneimittel benötigt, wird diese in einer diensthabenden Apotheke in der Nähe bekommen“, sagt Ulrich Schlotmann, Pressesprecher der Apotheker im Kreis Kleve. Auf Hinweisschildern an jeder Apotheke erfährt man, welche Apotheken in der Nähe dienstbereit sind. Die Dienstbereitschaft der jeweiligen Notdienst-Apotheken dauert grundsätzlich 24 Stunden. Immer von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr am Folgetag. Am nächsten Tag übernimmt dann eine andere Apotheke die Notdienstbereitschaft.