Auch Stadtfest fällt aus : Nikolausmarkt in Kalkar wegen Corona abgesagt

Nikolausmarkt in Kalkar wegen Corona abgesagt

Der Nikolausmarkt (hier ein Archivbild) fällt in diesem Jahr aus. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kalkar Schon zum zweiten Mal in Folge müssen die Kalkarer Bürger und die Besucher der Stadt auf den Nikolausmarkt verzichten. Grund sind nicht nur die hohen Corona-Inzidenzen an sich.

Verwaltung und Werbegemeinschaft „Kalkar aktiv“ sind sich einig darüber, dass es keinen Sinn macht, die beliebte Veranstaltung unter den gegebenen Umständen am Wochenende 27./28. November durchzuführen. „Es ist ja nicht nur die hohe Corona-Inzidenz an sich“, erklärt Stadtsprecher und Kulturamtschef Harald Münzner. „Wir sind ja ein eher kleiner Markt, der von den mitwirkenden Vereinen und sonstigen Privatgruppen lebt. Und in dieser Zeit halten die sich verständlicherweise zurück, wir haben nur sehr wenig Anmeldungen.“