Jugend Forscht : „Zufällig geniale“ Jugendliche am Niederrhein gesucht

Kreis Kleve Bis zum 30. November läuft die Bewerbungsfrist für Jugend forscht am Niederrhein noch. Gefragt ist Nachwuchs mit Neugier und Kreativität in einem von sieben Fachgebieten. Bis Anfang kommenden Jahres kann dann getüftelt werden.

„Wir hoffen, dass wir den Regionalwettbewerb Niederrhein nach der Online-Version vom März im nächsten Jahr wieder in Präsenz durchführen können“, sagt Wettbewerbsleiter Thomas Zöllner. Das Krefelder Seidenweberhaus sei vorsorglich schon für den 8. März reserviert. „Sollte das wegen der anhaltenden Corona-Pandemie nicht möglich sein, werden wir erneut online an der Erfüllung unseres Ziels arbeiten: Nämlich junge MINT-Talente durch den Wettbewerb zu fördern.“

Der Regionalwettbewerb Niederrhein sei dabei nur der Anfang. „Wer dort mit seinem Projekt gewinnt, tritt anschließend auf Landesebene an und schafft es womöglich bis ins Bundesfinale“, erklärt Ralf Wimmer, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Unternehmerschaft Niederrhein und Patenbeauftragter des Regionalwettbewerbs. „Auf allen drei Wettbewerbsebenen winken Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von mehr als einer Million Euro.“ Jugendliche ab 15 Jahren starten in der Alterssparte „Jugend forscht“, jüngere Teilnehmer ab Klasse 4 treten in der Juniorsparte „Schüler experimentieren“ an.

Konkret können sie komplexen physikalischen Phänomenen auf den Grund gehen, sich mit moderner Robotertechnik befassen oder ein praktisches Problem im betrieblichen Arbeitsschutz lösen – wie vor einigen Jahren Tim Kuhlbusch aus Kempen. Als Sechstklässler forschte der heute 24-jährige Teilnehmer 2008 an der Widerstandsfähigkeit von Leiterplatten, die mit einem Schutzlack der Lackwerke Peters beschichtet waren. „Ich habe sie gegen verschiedene Flüssigkeiten untersucht. Meine Ausgangsfrage war, ob die Elektronik im Auto ausfällt, wenn Cola ausläuft“, so Kuhlbusch. Mit seiner Idee beim Regionalwettbewerb Niederrhein anzutreten, sei die richtige Entscheidung gewesen. „Im Prinzip sind dort die Weichen für meine heutige Karriere gestellt worden“, sagt er. „Ich bin aktuell Doktorand der Physik in Aachen, wo ich an Aktuatoren und Sensoren für Gravitationswellenteleskope und damit erneut an der Entwicklung von Elektronik für extreme Bedingungen arbeite: Damals war es der Schutz von Elektronik im Auto – heute ist es die Entwicklung von Komponenten, die im Vakuum und bei tiefsten Temperaturen funktionieren.“