Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Unternehmerschaft Chemie Niederrhein feiert Jubiläum

Rhein-Kreis Neuss Nach dem Jubiläum des Dachverbandes im vergangenen Jahr feiert nun auch die Unternehmerschaft Chemie Niederrhein ihr 75-jähriges Bestehen. Großer Wert wird auf die Netzwerk- und Nachwuchsarbeit gelegt.

Seit dem 19. Februar 1947 konzentriert sich der Arbeitgeberverband für die Chemiebranche am Niederrhein darauf, sich „offensiv mit der Gewerkschaft auf einen Weg der Verständigung zu begeben und auf diesem vorwärts zu kommen“. Darauf weist Ralf Schwartz in einer Mitteilung des Verbands hin. Schwartz steht seit 24 Jahren an der Spitze der Sparte Chemie bei der Unternehmerschaft Niederrhein, die mit rund 60 Mitgliedsunternehmen bis heute der größte der sechs angeschlossenen Mitgliedsverbände ist. „Der Zusammenschluss wird sowohl durch starke mittelständische Betriebe und kleinere Familienunternehmen vertreten, als auch von renommierten Chemie-Riesen.“

In den 75 Jahren ihres Bestehens habe sich die Unternehmerschaft Chemie Niederrhein zu einem Kompetenzzentrum für die mittelständisch geprägte Chemie-Industrie der Region in Fragen des Arbeits- und Sozialrechts sowie der Arbeitswissenschaft entwickelt, resümiert der ehemalige langjährige Hauptgeschäftsführer Hartmut Schmitz. Dabei habe man sowohl damals, als auch unter der heutigen Hauptgeschäftsführerin Kirsten Wittke-Lemm, großen Wert auf Netzwerk- und Nachwuchsarbeit gelegt. „Wir haben immer den Kontakt zu den Schulen sowie dem Fachbereich Chemie der örtlichen Hochschule gesucht und die faszinierende Seite dieser Naturwissenschaft vermittelt.“

Musikszene in Rheinberg : Betontod feiert Bühnen-Jubiläum jetzt in Moers

Martin Jäger, Dekan im Fachbereich Chemie der Hochschule Niederrhein, bestätigt dies. „Wir ziehen seit Jahren an einem Strang, wenn es darum geht, Talente für unsere Wirtschaft fit zu machen und an die Region zu binden.“ So hat er Ende des vergangenen Jahres gemeinsam mit der Unternehmerschaft Chemie Niederrhein den Chemie-Förderpreis an den Bachelor-Studenten Sören Musmann überreicht. Initiativen wie der Chemie-Aktionstag oder die Chemie-Akademie – unterstützt durch Currenta – runden das Angebot der Unternehmerschaft Chemie Niederrhein im Bereich der Nachwuchsförderung ab.