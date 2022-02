Jugend in Remscheid : Stadt plant große Jugendbefragung

Egbert Willecke ist Fachdienstleiter Jugend bei der Stadt Remscheid. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Mit wissenschaftlicher Unterstützung will die Stadt herausfinden, was die Jugend in Remscheid bewegt und was die Gruppe der 12- bis 18-Jährigen in der Stadt vermisst. Im Frühjahr soll die Befragung stattfinden.