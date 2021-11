Gemeinsame Aktion : Bürgermeister sammeln für die Kriegsgräberfürsorge

Kreis Kleve Heiße Erbsensuppe, motivierte Sammler und spendenfreudige Bürger: Die Sammlungen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge laufen wieder.

In Uedem, wo Bürgermeister Rainer Weber gemeinsam mit Oberst im Generalstabsdienst Gerhard Roubal sammelte, hatte sich schon 20 Minuten vor der Öffnung des Erbsensuppenstandes eine lange Schlange gebildet. In Kleve und Kalkar sah es nicht anders aus. In der Kreisstadt war Bürgermeister Wolfgang Gebing gemeinsam mit dem Standortältesten Kalkar-Kleve, Generalmajor Michael Hogrebe, unterwegs. In Kalkar sammelte Bürgermeisterin Britta Schulz mit Brigadegeneral Ralf Raddatz.

Überall trafen die Sammelteams auf spendenfreudige Bürger, wie es von den Organisatoren heißt. Oft seien die Sammler auch in Gespräche mit den Menschen auf der Straße verwickelt worden. Die Luftwaffe in Kalkar und Uedem unterstützt den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge bereits seit jeher. Neben den Sammlungen, die traditionell immer im November stattfinden, haben sich in der Vergangenheit immer wieder Soldaten an Kriegsgräbereinsätzen im In- und Ausland beteiligt. Gerade nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes in den 1990er-Jahren seien zahlreiche Soldatenfriedhöfe in den Staaten Osteuropas mit Unterstützung der Bundeswehr in einen würdigen Zustand versetzt worden. Soldaten der niederrheinischen Luftwaffe waren dabei unter anderem in Rumänien, der Ukraine oder auch in der Slowakei im Einsatz.