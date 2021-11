Angelika Milster : Die „Diva des Musicals“ singt Bühnenhits in Kleve

Angelika Milster tritt im kommenden Jahr in Kleve auf. Bekannt wurde sie mit dem Lied „Erinnerung“ aus dem Musical Cats. Foto: Daniel Reinhold

Kleve Angelika Milster tritt im September 2022 in der Stadthalle auf und hat berühmte Musical-Melodien im Gepäck. Mit dabei unter anderem: Mamma Mia, Tarzan und Der König der Löwen.

Als Anfang der 70er Jahre das Zeitalter der Modernen Musicals geboren wurde, hat niemand geahnt, welchem weltweiten Boom Musicals wie „Grease“ oder „A Chorus Line“ auslösen würden. In den 80er Jahren kamen Musicals wie Das Phantom der Oper, Starlight Express oder auch Cats nach Deutschland und lösten ein bis heute ungebrochenes Interesse an Musicals aus. Mit dem Lied „Erinnerung“, das Angelika Milster als Grizabella bei der deutschsprachigen Erstaufführung des Webber-Musicals am Theater an der Wien sang, begann ihre Karriere als eine der erfolgreichsten weibliche Musicaldarstellerinnen Deutschlands. Das zeigte sie nicht zuletzt in Carmen Nebels Abschiedssendung im März 2021.

Jetzt geht die Künstlerin mit ihrem Konzertprogramm „Milster singt Musical“ auf eine Reise durch das Genre und präsentiert die größten Musical-Hits live. Mit dabei: Die größten Hits aus Musicals wie Mamma Mia, Der Kuss der Spinnenfrau, Tarzan, Ich war noch niemals in New York, Der König der Löwen und Die Schöne und das Biest. Komplett live präsentiert Milster ein abendfüllendes Programm aus Melodien, die fast jeder kennt.

Dabei macht die „Diva des Musicals“ auch in Kleve Station: Sie präsentiert die schönsten Musical-Highlights am 30. September 2022 in der Stadthalle in Kleve. Karten ab 41,95 Euro gibt es bei Eventim, los geht die Show ab 20 Uhr an der Lohstätte.