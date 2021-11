Kurioser Polizei-Fall : Klever dreimal hintereinander betrunken am Steuer erwischt

Kleve Gleich dreifach Pech hatte am Donnerstag und Freitag ein 37-Jähriger aus Kleve, der sich wiederholt alkoholisiert in sein Fahrzeug gesetzt hat – und jedes Mal erwischt wurde. Nun ist er beide Autoschlüssel und den Führerschein los.

Zum ersten Mal aufgefallen war der Mann am Donnerstagabend als er, erheblich alkoholisiert, gegen 22.40 Uhr von Polizeibeamten in seinem Auto auf der Großen Straße in Kranenburg angetroffen wurde. Nachdem ihm durch einen Arzt auf der Polizeiwache in Kleve dann eine Blutprobe entnommen wurde, wurde der 37-Jährige entlassen. Die Beamten hatten zu dem Zeitpunkt schon seinen Führerschein sichergestellt.