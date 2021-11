Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau krönt eine starke Hinrunde

Bedburg-Hau Die Mannschaft schafft einen 2:1-Erfolg beim VfL Rhede. Tom Versteegen und Martin Tekaat erzielen die beiden Treffer für die Gäste.

Die SGE Bedburg-Hau hat eine starke Hinrunde in der Fußball-Landesliga am Sonntag mit einem 2:1 (0:1) beim abstiegsgefährdeten VfL Rhede gekrönt. Damit schließt die Mannschaft den ersten Teil der Saison auf dem siebten Platz und mit komfortablen elf Punkten Vorsprung vor einem Abstiegsplatz ab. Dementsprechend zufrieden war Trainer Sebastian Kaul. „Die erste Hälfte war nicht gut, im zweiten Durchgang haben wir es dann deutlich besser gemacht. Es war eine runde Sache. Und wir haben den Abstand auf die Gefahrenzone noch einmal vergrößert“, sagte er.

Der VfL Rhede agierte unter Flutlicht von Beginn an überhaupt nicht wie ein Abstiegskandidat. In der 16. Minute foulte SGE-Verteidiger Sebastian van Brakel im eigenen Strafraum den Rheder Tyrese Pritzer, Sandro Jakopic verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:0. Keeper Jason Olschewski verhinderte gegen Andre Terfurth sogar einen höheren Rückstand (20.). Auffälligster Akteur der Gäste war in dieser Phase Falko Kersten (26., 30.), dessen Versuche aber zu harmlos waren. Auf der Gegenseite verfehlte ein Schuss von Stürmer Marco Cvetkovikj knapp das Ziel (32.).