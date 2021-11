Fußball-Bezirksliga : Sportfreunde Broekhuysen jubeln im Duell der Verfolger

Straelen/Goch Die Mannschaft setzt sich gegen Viktoria Goch mit 3:1 durch. Damit festigen die Broekhuysener den zweiten Tabellenplatz. Die Gäste spielen nach einer Roten Karte für Jan-Luca Geurtz ab der 75. Minute in Unterzahl.

Der Fußball-Bezirksligist Sportfreunde Broekhuysen hat das Verfolgerduell mit Viktoria Goch mit 3:1 (2:1) für sich entschieden und damit den zweiten Tabellenplatz gefestigt. Die Mannschaft bleibt am Spitzenreiter SV Budberg dran, der am Freitag einen 1:0-Erfolg beim SV Schwafheim gefeiert hatte. Die Gocher haben nun als Tabellendritter fünf Punkte Rückstand auf den ersten Platz und müssen in den kommenden Wochen auf den einen oder anderen Ausrutscher der Mitkonkurrenten hoffen.

Der Auftakt in Broekhuysen war ganz nach dem Geschmack des Gastgebers. Der Anfangsschwung der Gocher bekam bereits in der zweiten Minute einen gehörigen Dämpfer.

Auch nach dem Seitenwechsel schenkten sich beide Teams nichts. Die Gocher hatten nun etwas mehr Zugriff auf das Spiel, Broekhuysen sorgte aber immer wieder mit schnellen Vorstößen für Unruhe. Nach einem Eckball in der 69. Minute traf Jan Teegelbeckers per Kopf zur 3:1-Führung. Sieben Minuten später sah der Gocher Jan-Luca Geurtz nach einem Foulspiel an Yannis Weyers die Rote Karte. Trotz Unterzahl gaben die Gocher zwar nicht auf, am Ende war der Sieg den Sportfreunden aber nicht mehr zu nehmen.