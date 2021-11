Baustelle Ringstraße in kleve : Große Straße für Radverkehr öffnen

Kleve Baustelle Ringstraße sorgt für heftige Diskussionen und wurde erneut im Ausschuss diskutiert. Anwohner sollen rechtzeitig mit Flyer informiert werden und es soll einen Ansprachpartner geben.

Die Ringstraße bekommt zwischen Stein-Gymnasium und Markt Linde neue Kanäle, eine neue Straßendecke sowie bessere Radwege und barrierefreie Zufahrten. Es wird eine Großbaustelle, die erst im Frühjahr beginnen soll, doch schon jetzt Stadtgespräch ist. Denn der zuständige Fachbereich Tiefbau unter Fachbereichsleiter Bernhard Klockhaus hat eineinhalb Jahre Bauzeit eingerechnet: ab Frühjahr 2022 bis mindestens Ende 2023 ist Kleves Hauptdurchgangsstraße gesperrt. Das Umleitungskonzept sieht vor, den Durchgangsverkehr großräumig über den Klever Ring umzuleiten und die noch verbleibenden Verkehre in der Stadt über die Römerstraße und die Lindenallee zu führen. So hatte Klockhaus es vorgestellt. Das führte in der Stadt zu heftigen Diskussionen.

Deshalb stand die Umleitung Ringstraße im nächsten Ausschuss für Verkehrsinfrastruktur und Mobilität (AIM) schon wieder auf der Tagesordnung. Klockhaus erklärte der Politik, warum die vermeintlichen Verbesserungsvorschläge aus Politik und Bürgerschaft eben nicht funktionieren. Zuvor hatte Peter Brückner (SPD) geraten, das Thema der Sperrung und der Beeinschränkung fast aller Klever durch diese Baustelle Ernst zu nehmen, eine Hotline einzurichten und über Beschleunigungsverfahren nachzudenken. Dem hielt Klockhaus entgegen, dass alle Anwohner rechtzeitig per Flyer informiert werden und dass es Ansprechpartner geben werde, dass man ein Projektcontrolling habe und in Gesprächen mit Polizei und NIAG stehe. Der Frage von Christian Nitsch (SPD), ob Pflegedienste Zugang zu den Wohnungen an der Straße hätten, sicherte Klockhaus diesen Zugang zu: „Rettungs- und Pflegedienste werden dort selbverständlich tätig werden können“, sagte er. Der Frage von Martin Fingerhut (Offene Kleve) ob die Baustelle in mehreren Schichten betrieben werden könne, hielt Klockhaus entgegen, dass dort um 19 Uhr Schluss sein müsse. Das sei bei Baustellen im Wohngebiet so. Beginnen dürften sie um 6 Uhr morgens, so die Antwort auf Nachfrage Fingerhuts. Die Sorgen der Schule versuchte Klockhaus zu beruhigen, dass die Haltestelle für Schüler an der Ringstraße so verlegt werde, dass sie für die Schüler wohl sicherer sei, als jetzt.