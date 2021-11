Fußball-Bezirksliga : TSV Weeze verliert knapp gegen den SV Rindern

Weeze/Kleve Mit seinem neuen Trainerduo zeigt die Mannschaft bei der 2:3-Heimniederlage aber eine recht ansprechende Leistung. Der Siegtreffer fällt erst in der Nachspielzeit.

Vier Tage nach der Trennung von Trainer Sebastian Steinhauer hat der TSV Weeze in der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5, eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Unter der Regie des Trainerduos Martin van Hall und Michael Thissen, das den Tabellenvorletzten nur interimsmäßig betreuen werden, verlor der TSV sein Heimspiel gegen den SV Rindern knapp mit 2:3 (1:0).

Wie das Ergebnis vermuten lässt, war der Gastgeber dabei jedoch nicht gänzlich ohne Chance. Der TSV ging nach 31 Minuten sogar in Führung. Christoph Dicks hatte getroffen. Diesen Vorsprung nahm das Team auch mit in die Halbzeitpause. Die nutzte der Rinderner Trainer Christian Roeskens, um seine Mannschaft ein wenig zunorden.

„Die erste Halbzeit war eine komplette Katastrophe. Deshalb bin ich in der Kabine auch etwas lauter geworden, was ich normalerweise nicht mache“, sagte der Coach. Die Ansprache zeigte Wirkung.

Nach dem Seitenwechsel drehten die „Zebras“ das Spiel. Philipp Roosen (65.) und Marcel Reintjes (70.) brachten den SV Rindern in Führung. Der TSV steckte jedoch nicht auf und kam fünf Minuten später noch einmal zum Ausgleich. Stefan Gorthmanns hatte in der 75. Minute das 2:2 erzielt. Dabei blieb es aber nicht. Ausgerechnet der Rinderner Nika Kalkhitashvili gelang in der Nachspielzeit (90.+1) noch der umjubelte Siegtreffer für die Gäste.