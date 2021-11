Tennis-Winterhallenrunde : Teams des Kreises Kleve wollen die Klasse halten

Die Herren 30 des Uedemer TC – hier Philipp Zita – erwarten zum Auftakt am Samstag, 14 Uhr, den TC Bredeney in der Gocher Tennishalle. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Herren 55 des TC Geldern starten mit Verstärkung. Herren 30 des Uedemer TC vor schweren Aufgaben. Damen des TC Blau-Weiß Issum schlagen zum Auftakt in Bottrop auf. Damen 50 des SV Haldern gewinnen erstes Spiel.

Von Maarten Oversteegen

Die Pause zwischen Winter- und Sommersaison war für die Tennisspieler der Region in diesem Jahr kürzer als sonst üblich. Die Meden-Spielzeit im Freien lief erst Ende September aus. Nun steht die Winterhallenrunde auf dem Programm, in der in einigen Klassen bereits erste Partien über die Bühne gegangen sind.

Die Herren 55 des TC Grün-Weiß Geldern gehen in der Ersten Verbandsliga an den Start. Das Team von Spitzenspieler Jörg Löcker hatte im Sommer souverän den Aufstieg in die Erste Verbandsliga geschafft. Nun ist die Konkurrenz aber noch stärker. „Die Aussichten sind maximal auf den Klassenerhalt ausgerichtet. Es ist bekannt, dass sich im Winter immer die Regionalligaspieler auf die Niederrheinliga und die Erste Verbandsliga verteilen. Die Gruppe ist also ziemlich stark“, sagt Löcker.

Allerdings gehen auch die Gelderner mit Verstärkung ins Rennen. Der Niederländer Maurice van den Donk schlägt künftig an dritter Position auf. In jungen Jahren zählte er im Nachbarland zu den besten Spielern seines Jahrgangs. Zuletzt war er beim TC Blau-Weiß-Gold Straelen aktiv. Jörg Löcker selbst fällt zum Saisonstart mit einem Meniskusriss aus. Stefan Lingens, Bruno Janzen, Mietek Szcewcyk, Reinhard Richter und Axel Stibi komplettieren das Aufgebot der Grün-Weißen.

„Wir sind alle voll im Training und heiß auf die Herausforderung“, sagt Löcker. Die erste Partie steigt am Samstag, 4. Dezember. Dann geht es auf heimischer Anlage gegen den TV Osterath. Der TC Rot-Gold Voerde sowie der TSC Unterfeldhaus sind die weiteren Kontrahenten in der Gruppe.

Die Herren 30 des Uedemer TC spielen in der Zweiten Verbandsliga um Punkte. In der Freiluft-Saison hatten sie in der Ersten Verbandsliga nur knapp den Aufstieg in die Niederrheinliga verpasst. Am Samstag, 20. November, 14 Uhr, trifft das Team vor heimischem Publikum auf den TC Bredeney II. In der Gocher Tennishalle werden Paul Jansen, Oliver Horn, Manuel Bossig und Andrej Nitsche aufschlagen. Cedric Stanke und Philipp Zita stehen als weitere Kräfte zur Verfügung. „Das Ziel ist der Klassenerhalt, was bei der Konkurrenz aber ziemlich schwierig werden dürfte“, sagt Andrej Nitsche.

Als Favorit auf den Aufstieg gilt der Aufstellung nach der TC Essen-Bredeney II. Im Starterfeld der Gruppe befinden sich zudem der TC Grün-Weiß Langenfeld, ETB Schwarz-Weiß Essen II, TK 78 Oberhausen, Blau-Weiß Kamp-Lintfort sowie der Düsseldorfer SC 99.

Am Sonntag, 21. November, treffen die Damen des TC Blau-Weiß Issum um 11 Uhr in der Zweiten Verbandsliga auswärts auf den Tennisverein Blau-Weiß Bottrop. „in Bottrop wollen wir direkt punkten. Immerhin haben wir nur vier Spiele und die Gruppe ist stark“, sagt Mannschaftsführerin Alexandra Nitsche. Die letzte Partie bestreitet ihr Team erst im Februar. Der TuB Bocholt, der Viersener THC und der TC Kaiserswerth II komplettieren das Starterfeld.

Die Mannschaft habe sich im Vergleich zur Freiluft-Saison nicht verändert. Alle Spielerinnen seien aktuell fit, so Alexandra Nitsche. „Das Ziel kann nur der Klassenerhalt sein. In unserer Gruppe ist auch wieder das Viersener Team dabei, gegen das wir im Sommer das entscheidende Spiel um den Aufstieg verloren haben“, sagt die Kapitänin. Gegen den Viersener Tennis- und Hockeyclub hatte der TC Blau-Weiß am letzten Spieltag unglücklich mit 3:6 das Nachsehen gehabt.