Corona-Management : FDP wirft Kreis Kleve „Dienst nach Vorschrift“ vor – Landrätin reagiert

Kreis Kleve Die FDP-Fraktion im Kreis Kleve kritisiert das Corona-Management der Kreisverwaltung. Landrätin Silke Gorißen weist die Kritik scharf zurück und hält der Fraktion „Arroganz und Ignoranz“ vor.

Landrätin Silke Gorißen reagierte umgehend auf die Vorwürfe der FDP. „Es zeugt von Arroganz und Ignoranz, der Kreisverwaltung Kleve in der nunmehr zweijährigen Pandemiezeit Dienst nach Vorschrift vorzuwerfen“, sagt Gorißen. „Seit März 2020 arbeiten meine Mitarbeiter im Gesundheitsamt, rund ums Testen oder Impfen sowie in zahllosen weiteren Bereichen oft an sieben Tagen in der Woche, oft deutlich länger als acht Stunden am Tag, viele Monate ohne längere Urlaube, häufig bis an die Grenze des Möglichen, manchmal auch darüber hinaus, um für die ständig neuen Herausforderungen der Corona-Pandemie sinnvolle und umsetzbare Lösungen zu schaffen“, sagt die Landrätin. „Dabei sind wir – wie alle anderen Kreise auch – an Recht und Gesetz gebunden.“ Oft auch an übergeordnete Behörden, etwa bei der Frage, ob die teils erheblichen Kosten durch Bund oder Land bezahlt werden. „Die Arbeit im Interesse unserer Bürger ist kein Wunschkonzert für den Kreis. Vielmehr geht es darum, so schnell wie möglich und so verlässlich wie möglich zu handeln“, sagt Gorißen.