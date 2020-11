Volleyball : Die Vereine haben Verständnis für die Corona-Auszeit

Kreis Kleve Beim Kevelaerer SV wird jetzt wieder digital trainiert. Die SV Bedburg-Hau und der VBC Goch hoffen, dass der Nachwuchs nicht um eine Chance gebracht wird.

Bei den Volleyball-Klubs der Region trifft die Entscheidung, den Amateursport im November erneut in den Corona-Lockdown zu schicken, auf Verständnis. „Diese besondere Lage erfordert eben besondere Maßnahmen“, sagt Heike Thyssen, Trainerin des Kevelaerer SV, der ungeschlagen an der Tabellenspitze der Herren-Verbandsliga steht. Nicht so schön ist für sie und ihr auf Erfolgskurs steuerndes Team natürlich, dass der so gute Rhythmus, in dem sich die Mannschaft befindet, nun jäh unterbrochen wird. Jetzt wird beim Verbandsliga-Primus wie im Frühjahr wieder digital trainiert. „Ich gebe den Spielern Challenges vor“, sagt Thyssen und gibt lächelnd zu, dass es schon komisch sei, Übungen am Bildschirm vorzumachen.