Fußball : VfR Warbeyen geht mit einem überzeugenden Sieg in die Pause

Der VfR Warbeyen (dunkle Trikots) hätte die Partie noch deutlicher für sich entscheiden können.. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Kleve Der Neuling in der Frauen-Regionalliga gewinnt das Nachholspiel beim SV Budberg mit 3:0 und verbessert sich in der Tabelle auf Platz sechs. Jetzt muss wieder individuell trainiert werden.

Von Joachim Schwenk

Der VfR Warbeyen hat sich in der Fußball-Regionalliga der Frauen mit einer eindrucksvollen Leistung in die erneute Corona-Zwangspause verabschiedet. Der Aufsteiger schaffte am Samstagabend einen souveränen 3:0 (2:0)-Erfolg im Nachholspiel beim SV Budberg. Er verbesserte sich in der Tabelle dadurch mit nun zehn Punkten aus fünf Spielen auf den sechsten Rang. „Damit liegen wir voll im Soll. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft, die gegen den SV Budberg richtig gut gespielt hat“, sagte Trainer Sandro Scuderi.

Der Gast hatte von Beginn an mehr von der Partie und hätte bereits in der Anfangsphase in Führung gehen können. Doch Zara Rickes und Sophie Schneider trafen nur die Latte und den Pfosten. Julia Hülsken sorgte schließlich in der 33. Minute für das zu diesem Zeitpunkt überfällige 1:0. Kurz darauf hatte der VfR Warbeyen dann Glück, als der Gegner ebenfalls nur die Latte traf. Sophie Schneider (40.) erhöhte wenig später auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel verstärkte der SV Budberg seine Offensivbemühungen, doch in Gefahr geriet der Erfolg des VfR Warbeyen nicht mehr. Es dauerte allerdings bis zur 87. Minute, ehe Julia Hülsken mit ihrem zweiten Treffer für den Endstand sorgte. Zuvor hatte der Gast einige gute Chancen vergeben. Außerdem war einem Tor von Pauline Dallmann wegen einer angeblichen Abseitsstellung die Anerkennung verweigert worden. „Der Erfolg war auch in der Höhe verdient, weil die Mannschaft sehr gut mit und gegen den Ball gearbeitet hat“, sagte Sandro Scuderi nach dem dritten Sieg beim fünften Auftritt in der dritthöchsten Klasse.

Seine Spielerinnen werden sich jetzt während der mindestens einmonatigen Corona-Auszeit mit individuellen Trainingsplänen fit halten. Einmal in der Woche wird außerdem per Video-Konferenz eine gemeinsame Übungseinheit stattfinden. „Wir haben mit diesem Programm schon während des ersten Lockdowns im Frühjahr gute Erfahrungen gemacht“, sagte Scuderi. Der Coach ist nicht allzu zuversichtlich, dass seine Mannschaft im Dezember in der Regionalliga schon wieder um Punkte kämpfen wird. „Ich persönlich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass in diesem Jahr noch einmal gespielt wird.“