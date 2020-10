Fußball : Coach des 1. FC Kleve lobt die Arbeit des Fußball-Verbandes

Kleve Umut Akpinar muss nach dem erneuten Lockdown jetzt wieder individuelle Trainingspläne für die Kicker des Oberligisten 1. FC Kleve erstellen.

Umut Akpinar, Trainer des 1. FC Kleve, hätte eigentlich ein Fußball-freies Wochenende gehabt. In der Oberliga steht kein Spiel für seine Mannschaft an, die Aufgabe in der ersten Runde des Niederrheinpokals hat der 1. FC schon am Mittwochabend bei seinem ungefährdeten 4:1-Sieg beim Bezirksligisten Viktoria Goch zur Zufriedenheit des Übungsleiters erledigt. Doch Akpinar muss sich doch etwas intensiver mit dem Thema Fußball befassen, nachdem die Politik am Mittwoch beschlossen hat, den Amateursport im November in den Lockdown zu schicken. Der Trainer muss sich Gedanken machen, wie er sein Team in den nächsten vier Wochen, in denen kein gemeinsames Training auf dem Platz erlaubt ist, in Form hält.