Tischtennis : WRW Kleve hängt in der Dritten Liga weiter in der Luft

Klaus Seipold: „Wir fühlen uns im Moment bei unserem Sport einfach nicht wohl.“ Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Deutsche Tischtennis-Bund hat die Spiele in der dritthöchsten Klasse für den November noch nicht abgesagt. Klarheit herrscht dagegen für die zweite Mannschaft von WRW in der Regionalliga.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joachim Schwenk

WRW Kleve hat jetzt wenigstens in einem Punkt Klarheit, wie es für seine beiden Damen-Mannschaften weitergeht, die in Klassen spielen, die unter der Regie des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) laufen. In der Regionalliga, in der das zweite Team von WRW als Neuling nach fünf Partien mit 4:6-Punkten auf dem Relegationsplatz steht, werden im November keine Spiele ausgetragen. Denn diese Klasse wird dem Amateursport zugerechnet, der von der Politik ja erneut in den Corona-Lockdown geschickt wurde.

Der DTTB hat zudem beschlossen, dass in der vierthöchsten Klasse ebenso wie in allen Ligen des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes nur noch eine Einfachrunde ausgetragen wird. Die bisher ausgetragenen Spiele werden dabei in die Wertung genommen. Allerdings hat der DTTB sich im Gegensatz zum Westdeutschen Verband noch nicht dazu durchgerungen, auch alle Partien für den Rest des Jahres abzusagen. Deshalb müssen sich die Regionalliga-Spielerinnen von WRW Kleve darauf einstellen, dass sie eventuell im Dezember noch aufschlagen müssen, wenn der Amateursport dann wieder gestartet werden darf.

Die erste Damen-Mannschaft des Vereins, Neuling in der Dritten Liga, hängt dagegen weiter in der Luft. Denn für diese Klasse wurde noch nicht entschieden, ob sie ebenfalls unter den Amateursport fällt oder doch dem Profibereich zugeordnet wird. Nach Verständnis des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) fallen die Dritten Ligen unter die Definition Profisport und müssten deshalb fortgesetzt werden.

Klaus Seipold, Teammanager der WRW-Damen, ist anderer Ansicht. „Ich glaube nicht, dass man im Tischtennis von der Dritten Liga als Profiklasse sprechen kann. Da sind zum größten Teil reine Amateure aktiv“, sagt Seipold. WRW muss nun abwarten, wie abschließend in der Sache entschieden wird. Für Klaus Seipold ist allerdings klar, dass auch die erste Damen-Mannschaft des Vereins im November nicht mehr spielen wird. „Denn wir haben derzeit keine Möglichkeiten zum Training, weil die Sporthallen in Kleve geschlossen sind. Und ohne eine vernünftige Vorbereitung können wir keine Meisterschaftsspiele bestreiten“, sagt Seipold.