Fußball : Viktoria Goch verliert 0:2 gegen Krefelder A-Junioren

Kreis Kleve Daniel Beine, Trainer des Fußball-Bezirksligisten, nimmt Niederlage im Testspiel gegen die U 19-Auswahl des VfR Fischeln gelassen.

Der Fußball-Bezirksligist Viktoria Goch hat am Mittwochabend ein Testspiel gegen die U-19-Mannschaft des VfR Krefeld-Fischeln, die in der Niederrheinliga um Punkte kämpft, mit 0:2 (0:0) verloren. Das Ergebnis war für den Gocher Trainer Daniel Beine dabei zweitrangig, zumal er auf einige Akteure verzichten musste und deshalb auch Kicker aus der zweiten Mannschaft eingesetzt wurden. „Wir haben diese Partie nur als eine weitere intensive Trainingseinheit für die Spieler angesehen, die mir überhaupt zur Verfügung standen“, sagte Beine.

Er bestreitet mit seiner Mannschaft den letzten Test in der Vorbereitung jetzt am Samstag, 12.30 Uhr, im Hubert-Houben-Stadion gegen den Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum. „Diese Partie ist wichtig für uns, weil wir gegen diesen starken Gegner sehen werden, wo wir stehen. Wir wollen uns in diesem Spiel auf jeden Fall gut präsentieren“, so Beine.

Der TSV Wachtendonk-Wankum kam am Mittwochabend zu einem mühevollen 4:3 (2:0) beim Bezirksligisten SV Straelen II. Dabei erwischte der Landesligist, der in den vergangenen Testspielen jeweils in der ersten Hälfte enttäuscht hatte, diesmal einen guten Start. Markus Müller nutzte in der sechsten Minute einen Foulelfmeter zum Wachtendonker Führungstreffer und legte in der 32. Minute zum 2:0 nach. Der frühere Wachtendonker Cristian Voicu verkürzte kurz nach der Pause per Strafstoß auf 1:2. Der Bezirksligist kam immer besser ins Spiel und schaffte den Ausgleich (71.), drei Minuten später erzielte Markus Keppeler das 3:2 für die Gäste. Praktisch im Gegenzug fiel das 3:3 durch Tacettin Muslubas, ehe Keppeler mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt setzte (90.).