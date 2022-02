Fußball-Niederrheinpokal : Naiver VfR unterliegt RW Essen mit 1:9

Die VfR-Fans hatten am Spielfeldrand das Transparent „Spielt so wie wir saufen“ aufgehängt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Für den VfR endet eine starke Vorstellung im Niederrhein-Pokal. Smoljanovic gelingt der Ehrentreffer. Da keine Zuschauer zugelassen waren, schauten sich 60 VfR-Fans das Spiel in der Vereinskneipe auf dem Bildschirm an.

Fischelns Trainer Kalli Himmelmann gab seinen Spielern mit, Spaß zu haben, an sich zu glauben und Fußball zu spielen: „Wir wollen uns nicht hinten rein stellen, sondern versuchen mitzuspielen“. Ein wenig Optimismus auf eine mögliche Überraschung zog der Coach aus der Aufstellung der Gäste, die eine komplett andere Elf auf den Platz schickte, als zuletzt in der Meisterschaft im abgebrochenen Spiel gegen Preußen Münster. Darunter gleich sechs U-23-Spieler. Schnell stellte sich aber heraus, dass mit den Gästen nicht zu spaßen sein würde. Sie zeigten sich in Sachen Handlungsschnelligkeit, blindem Verständnis in den Abläufen und Tempo auf einem anderen Niveau. Fabian Rüth (4.), David Sauerland (11.) Erolind Krasniqi (20.), Cedric Harenbrock (22./Foulelfmeter), Marius Kleinsorge (39./Foulelfmeter) vorzeitig für klare Verhältnisse. Der 0:6-Pausenstand resultierte aus einem Eigentor (43.). Der Wunsch von VfR-Vorsitzender Ralf Boortz, das Spiel solange wie möglich offen zu gestalten, war damit ebenfalls frühzeitig dahin. „Das ist eine andere Liga. Das muss man einfach anerkennen“, sagte Boortz nach dem Pausenpfiff von Regionalliga-Schiedsrichter Kevin Donick (TB Heißen). Dem VfR musste aber zu Gute gehalten werden, dass er jederzeit mit den zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen hielt und von seiner mutigen Linie nicht abwich. Lohn der Bemühungen war der Ehrentreffer, den Bonko Smoljanovic erzielte (68.). Guiliano Zimmerling (71.), Krasniqi (81.) und Mustafa Kourouma (90.) sorgten für den 1:9-Endstand.