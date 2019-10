Handball : UTuS-Damen setzen Ausrufezeichen

Uedem Handball-Landesliga: ASV Süchteln - Uedemer TuS 19:23.

Dem Übungsleiter standen am dritten Spieltag alle Spielerinnen zur Verfügung, Steffi Dörr kehrte in den Kader zurück und stellte mit vier Toren einmal mehr ihre Bedeutung für die Mannschaft unter Beweis. Zudem fuhr Anna Willen aus der zweiten Mannschaft mit zum bis dato ungeschlagenen ASV. Süchteln hatte die ersten beiden Partien für sich entschieden und war im Sommer mit den UTuS-Damen in die Landesliga abgestiegen, sodass ein enges Spiel zu erwarten war. Dies bestätigte sich auch in den ersten Minuten, ehe Uedem einen Zwischenspurt einlegte und nach einem Treffer von Claudia Jorde - mit sechs Toren die insgesamt erfolgreichste Werferin - mit 7:4 führte.

„Süchteln hat Leonie Verhülsdonk von Anfang an in Manndeckung genommen“, sagte Hoffmann: „Durch unsere Optionen von der Bank konnten wir das aber gut lösen.“ In Halbzeit zwei zeigten die UTuS-Damen dann erneut von Anfang an, dass die Zähler an diesem Tag mit in die Schustergemeinde genommen werden sollten. Süchteln kam zu keinem Zeitpunkt in Schlagdistanz, „die Mädels haben eine wirklich gute Abwehrleistung gezeigt, sodass dort nichts anbrennen konnte“, sagte Hoffmann anschließend. Hinzu kam eine bestens aufgelegte Birgit Stevens-Bräuer im Tor, die gute Paraden zeigte.