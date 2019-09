Basketball : Heimerfolge für Merkur und Goch

Vitali Stettinger (rechts), Neuzugang beim TV Goch, setzt sich gegen seinen Düsseldorfer Gegenspieler durch. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve/Goch Basketball-Landesliga: Dritte Niederlage im dritten Spiel für Kessels Damen.

Deutliche Heimerfolge feierten die Herren-Teams des TV Goch und des VfL Merkur Kleve in der Basketball-Landesliga und bleiben somit weiterhin ungeschlagen. Die Damen der Spielvereinigung Kessel unterlagen dagegen denkbar knapp in Duisburg.

Landesliga-Herren: TV Goch – SG ART/Giants Düsseldorf 3 89:61 (49:30). Im zweiten Heimspiel in Folge setzten sich die Basketballer des TV Goch gegen die dritte Mannschaft der SG ART/Giants Düsseldorf mit 89:61 durch und feuerten somit im dritten Spiel den dritten Sieg. Gegen eine sehr junge Gäste-Mannschaft legten heimischen Korbjäger bereits im ersten Viertel den Grundstein für diesen deutlichen Erfolg und führten nach zehn Minuten mit 25:10). In der Folge fanden die Gäste dann zwar besser in ihr Spiel, doch der TV bestimmte weiter das Geschehen auf dem Parkett. Beim Stande von 49:30 wurden die Seiten gewechselt. Im dritten Viertel hatten die Gastgeber dann Schwierigkeiten in der Offensive, doch durch konzentrierte Arbeit in der Defensive konnten die Gäste weiter auf Distanz gehalten werden. Im Schlussviertel konnten die Weberstädter wieder in beiden Bereichen überzeugen und sicherten sich so den deutlichen Heimerfolg. Überragender Akteur auf Gocher Seite war der erst 15-jährige Flügelspieler Felix Strodt, der mit 32 erzielten Punkten bester Korbjäger der Partie war. „Das war erneut eine starke Teamleistung. Jeder Spieler konnte punkten. Allerdings hatten wir einige Schwächephasen, die wir abstellen sollten“, erklärte Spielertrainer Heiner Eling zufrieden nach der Partie.

TV Goch: Frericks (4), Heim (4), Poppinga (2), Goertz (23), Janßen (6), Strodt (32), Rählert (9), Pieger (2), Eling (7), Stettinger (2).

Landesliga-Herren: VfL Merkur Kleve – TV Grafenberg 82:66 (40:30). Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel ist den Basketballern des VfL Merkur Kleve der beste Saisonstart seit der Zugehörigkeit zur Basketball-Landesliga gelungen. Beim 82:66-Heimerfolg gegen den TV Grafenberg gelang den Gastgebern ein sehr guter Start in die Partie. Nach sieben Minuten führten die Klever Korbjäger bereits mit 18:4. Danach kamen die Gäste zwar besser in die Partie und versuchten durch eine robuste Spielweise den Klever Spielfluss zu bremsen. Doch immer, wenn die Partie enger wurde, besannen sich die Gastgeber auf ihre Stärken. Zur Halbzeit betrug der Vorsprung des VfL 40:30. Und direkt nach dem Seitenwechsel gelang dem Team um Trainer Ralf Daute erneut der bessere Start in das Match. Diesmal mit einem 11:2-Lauf. Danach gestalteten die Gäste die Partie ausgeglichen, konnten aber letztendlich den Rückstand nicht mehr entscheidend verringern. „Das Ergebnis klingt deutlicher, als es die Partie war. Das war ein hartes Stück Arbeit, aber die Mannschaft hat in den entscheidenden Phasen immer die richtige Antwort parat gehabt“, analysierte Coach Daute das Geschehen.

VfL Merkur Kleve: Yupang, Marquardt (10), Kohl (2), M. Daute (16), Medina-Yabar (8), Tenelsen (25), Bürgers (2), Kalkes (18).

Landesliga-Damen: Basket Duisburg 2 – Spielvereinigung Kessel 57:59 (31:26). Eine bittere Auswärtsniederlage mussten die Damen der Spielvereinigung Kessel in Duisburg hinnehmen. Gegen die Mann-Mann-Verteidigung der Gastgeberinnen erspielte sich das Team um Trainer Georg Kröll in der Anfangsphase der Partie zahlreiche gute Möglichkeiten, die jedoch nicht konsequent in Punkte umgemünzt wurden. Und dies sollte sich dann im weiteren Spielverlauf rächen. Denn die Gastgeberinnen bauten langsam die Führung aus. Und immer, wenn die Kesseler Damen in Schlagdistanz waren, brachten individuelle Fehler das Team um den Lohn der Mühen. Am Ende stand dann eine knappe 57:59-Niederlage und damit die dritte Niederlage im dritten Spiel. „Trotz der Niederlage habe ich eine geschlossene Mannschaftsleistung und eine super kämpferische Einstellung meiner Mannschaft gesehen“, sah Coach Kröll auch positive Dinge bei der Niederlage.