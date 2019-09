Fußball : 3:0 – SGE feiert auch im Schwalmtal

Bedburg-Hau Fußball-Landesliga, Gruppe 2: VSF Amern – SGE Bedburg-Hau 0:3 (0:1).

Die SGE Bedburg-Hau beeindruckt als Aufsteiger in der Landesliga weiterhin die Konkurrenz. Beim VSF Amern im Viersener Schwalmtal siegte die Auswahl von Trainer Sebastian Kaul hochverdient mit 3:0 und setzte sich damit als Fünfter im oberen Tabellendrittel fest. Die Grün-Schwarzen waren per Bus angereist und genossen die rund 65-minütige Rückfahrt bei bester Stimmung Richtung Hasselter Schulstaße. „Wir sind sehr glücklich über die drei Punkte heute und fahren jetzt natürlich mit bester Laune zurück“, sagte Trainer Sebastian Kaul.

Die Eintracht zeigte im Amerner Rösler Stadion von der ersten Sekunde an, dass sie gierig auf den zweiten Saisonerfolg in der Fremde ist. Grün-Schwarz war sofort voll da, stand defensiv kompakt und schlug an vorderster Front eiskalt zu. Bis es zum ersten Mal im Kasten von VSF-Keeper Dominik Jakobs klingelte, dauerte nur acht Minuten nach Anpfiff von Schiedsrichter Joshua Vines aus Monheim: Nach einem Einwurf von Falko Kersten verlängerte Christian Klunder auf Robin Deckers, der eiskalt zur frühen Führung vollstreckte (8.). Den Platzherren fiel mit dem Rückstand im Rücken gegen die gut gestaffelte Eintracht nicht viel ein, diese agierte taktisch klug und lauerte auf Kontermöglichkeiten. „Wir haben dem Gegner wenig Raum gegeben, um spielerisch in die gefährliche Zone zu kommen. Wenn das mal der Fall war, dann haben wir diese Situationen auch gut aufgelöst.“ Bis zur Halbzeitpause war das Spiel geprägt von viel Kampf und Leidenschaft, aber rar gesät an gefährlichen Situationen in den Strafräumen.