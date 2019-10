Volleyball : Bedburg-Haus Reserve im Keller

Kreis Kleve Volleyball-Bezirksliga: Auch 1. VBC Goch verliert in Wachtendonk.

Bezirksliga-Herren: SV Budberg - SV Bedburg-Hau II 3:0 (28:26, 25:17, 25:10). Bereits nach zwei Spieltagen der neuen Saison zeichnet sich ab, dass der Tabellenkeller der Bezirksliga weiter dauerhafter Aufenthaltsort für Bedburg-Haus Zweitvertretung wird. Auf die 1:3-Heimpleite am ersten Spieltag im Kreisderby gegen Kevelaer folgte nun eine in den Durchgängen zwei und drei recht deutliche Zu-Null-Niederlage für den Tabellenvorletzten der vorigen beiden Spielzeiten. Wie so oft in der Vergangenheit gelang es der Sechs von der Antoniterstraße beim knappen 26:28 zum 0:1 nicht, einen bis zum Satzfinale auf der Kippe stehenden Durchgang für sich zu entscheiden. Nach diesem hauchdünnen Satzverlust geriet Hau zusehends auf die Verliererstraße und schaffte es mit 17:25 und danach mit einem deutlichen 10:25 zum 0:3 nicht mehr wie noch in Satz eins die Zwanzig-Punkte-Marke zu überwinden.