Fußball : Hö.-Nie.: Sieg und Trotz

Edin Husic (Bildmitte) ging gegen Holzheim über die volle Distanz. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Fußball-Landesliga, Gruppe 2: SV Hönnepel-Niedermörmter – Holzheimer SG 4:2 (1:1).

Die Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter hat sich am Sonntag gegen Tabellennachbar Holzheim mit 4:2 durchgesetzt. Mann des regnerischen, windigen Tages an der Düffelsmühle: Can Yilmaz, der drei Tore für die Schwarz-Gelben erzielte.

Mit argen personellen Sorgen war Hö.-Nie. in die Partie gegangen: Acht Mann standen Trainer Thomas von Kuczkowski nicht zur Verfügung. Zu den seit längerem verletzten Spielern wie Simon Roemgens oder Luca Thuyl war beim Abschlusstraining noch eine Bänderverletzung von Islam Akrab hinzugekommen. Und auch kurz vorm Spiel kam es nochmal knüppeldick für Hö.-Nie., denn sowohl Marcel Schütze als auch Ahmed Miri konnten nicht mitmachen. Dafür füllten einige Spieler aus der Reserve den Kader auf.

Info So spielte Hö.-Nie. beim 4:2-Heimsieg SV Hö.-Nie.: Ferdenhert – Hitzek, Braun, Vengels, Bilali, Nguanguata, Husic, P. Kimbakidila (51. Mayr), C. Kimbakidila (88. Hartung), Gehle, Yilmaz Tore: 1:0 Yilmaz (8.), 1:1 Girke (35.), 2:1 Hitzek (62.), 2:2 Kaluza (65.), 3:2 Yilmaz (74.), 4:2 Yilmaz (90.)

Die Gäste aus Holzheim hatten im ersten Durchgang mehr vom Spiel und zeigten spielerisch guten Fußball. Der frühe Führungstreffer aber ging auf das Konto der Hausherren. In der 8. Minute ging Hö.-Nie. in Führung: Yilmaz verwertete eine Hereingabe von Christopher Kimbakidila, welcher sein Startelf-Debüt gab.

Weniger effektiv zeigten sich auf der anderen Seite die Holzheimer: Ein Schuss von Kapitän Pascal Schneider (14.) aus 18 Metern sauste knapp am Pfosten vorbei, in der 31. ließ der Spielführer der SG zudem eine Großchance aus kurzer Distanz liegen. Besser machte es in der 35. Minute Maurice Girke, der Hö.-Nie.-Keeper Jendrik Ferdenhert aus fünf Metern Torentfernung überwand.

Trotz Chancenplus der Gäste stand es zur Pause unentschieden. Nach Wiederanpfiff fand Hö.-Nie. dann besser in die Partie. Außenverteidiger Marvin Hitzek (60.) erzielte das 2:1 mit einem Schuss von der Strafraumgrenze. Holzheim wechselte – Damian Kaluza kam und fackelte nicht lange: Mit seinem ersten Ballkontakt erzielte er den Ausgleich nach ansehnlicher Kombination.

Doch wie schon gegen Sonsbeck, wollte Hö.-Nie. sich nicht mit einem Remis zufrieden geben: Ein langer Ball aus dem Rückraum landete bei Can Yilmaz (74.), der sich im Strafraum erneut kaltschnäuzig zeigte und aus kurzer Distanz zum 3:2 einschob. Holzheim ging voll in die Offensive, kam auch noch gefährlich in den Hö.-Nie.-Strafraum, doch Marvin Hitzek rettete beherzt und in letzter Sekunde gegen Mozidar Mestrovic (82.). Den Sieg besiegelte dann wiederum Yilmaz (90.), indem er eine Quervorlage von David Gehle zum 4:2 nutzte.

„Ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Sie hat gezeigt, dass sie zusammensteht“, sagte Trainer Thomas von Kuczkowski nach Abpfiff. Effektiv und zielstrebig habe man sich gegen einen fußballerisch guten Gegner präsentiert, trotz vieler Ausfälle in den eigenen Reihen. Ein Beispiel dafür: Christopher Kimbakidila. Der 18-jährige Flügelspieler habe sein Startelfdebüt gut gemeistert – „das geht nur, wenn die anderen Spieler ihn dabei unterstützen“, so der Coach.