Fußball : Der FC Kleve ist wieder in der Spur

Kleve Fußball-Oberliga Niederrhein: Sportfreunde Niederwenigern – 1. FC Kleve 1:2 (0:2). Hühner und Dragovic trafen für die Rot-Blauen. Nach dem dritten Erfolg in Serie geht es für die Bresserberg-Elf aufwärts.

Doch von Anfang an: Bei prasselndem Regen entwickelte sich auf dem Kunstrasen im Hattinger Stadtteil eine zerfahrene Partie. Die erste Halbchance bot sich Levon Kurikciyan, der, von Pascal Hühner in Szene gesetzt, links im Strafraum ans Außennetz schoss (4.) Zwei Minuten später prüfte Niklas Lümmer Ahmet Taner im Tor der Gäste. In einer ausgeglichenen Anfangsphase war den Rot-Blauen anzumerken, dass sie hier die Initiative ergreifen wollten, was ihnen nach und nach immer besser gelang. Diese Bemühungen wurden in der 14. Minute belohnt. Hühner durchbrach links die gegnerische Abwehrkette und ließ Schlussmann Alexander Golz mit einem Flachschuss keine Chance – 1:0. Die Platzherren fanden knapp zehn Minuten später beinahe die richtige Antwort als Marius Lünemann nach einer schönen Kombination schwach vergab. Die bis dato größte Möglichkeit zum Ausgleich vereitelte Taner in der 30. Minute. Niederwenigerns Ismail Kisin schaffte es nicht, den Ball freistehend an ihm vorbei zu bugsieren. Trotz der Führung fehlte es den Klever Gästen in dieser Phase an Rückenwind. Das änderte sich in der 39. Minute als Mike Terfloth eine Flanke von Hühner mit der Brust annahm und anschließend im Strafraum gefällt wurde. Nedzad Dragovic übernahm die Verantwortung und wurde ihr gerecht.