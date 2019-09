Fußball : FC-Reserve gibt Sieg aus der Hand

Kleve Fußball-Bezirksliga, Gruppe 4: 1. FC Kleve II - FC Aldekerk 2:2 (0:0)

Kleve begann konzentriert und ließ den Ball mit wenig Fehlpässen durch die eigenen Reihen laufen, Patrick Janssen und Christian Emmers gaben erste Schüsse aufs gegnerische Tor ab. Die besseren Gelegenheiten hatte nach einer Viertelstunde aber Aldekerk: Bei zwei schnellen Angriffen legten die Blau-Weißen den Ball erst am Tor vorbei, nur zwei Minuten später parierte Bjarne Janßen gut und lenkte den Ball an die Latte. Nach dieser Phase kamen die Rot-Blauen wieder besser ins Spiel, Julian Diedenhofens Schuss aus 20 Metern ging nur knapp am Tor vorbei. Diedenhofen hatte nur kurz darauf die Führung auf dem Fuß, wartete aber zu lange mit dem Abschluss. So ging es torlos in die Halbzeitpause