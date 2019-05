Handball : Den UTuS-Damen geht im Pokalfinale doch die Luft aus

Uedem Im Finale war der HC TV Rhede für die Handball-Damen des Uedemer TuS letztlich eine Nummer zu groß.

Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga vor einigen Wochen stand für das Team von Coach Thomas Hoffmann nun das Kreispokal-Final4 auf dem Programm. Dort setzten sich die UTuS-Damen im Halbfinale gegen den Gastgeber von der HSG Alpen/Rheinberg durch. Die Devise vor dem Halbfinale auf Uedemer Seiten war klar: „Wir wollten uns deutlich besser als in der Meisterschaft präsentieren und zeigen, dass der Abstieg ein einmaliger Ausrutscher war“, so Hoffmann.

Dies setzte sein Team von Anfang an hochmotiviert um. Die HSG, als Gastgeberinnen auch gewillt zu siegen, hatte ab Minute eins keinen Zugriff. So setzten sich die UTuS-Damen schnell über 5:2 (6. Minute) auf 13:6 (17.) ab. Diesen Vorsprung behaupteten die Uedemerinnen bis zur Pause und nach einem Treffer von Kapitänin Monika Helmus ging es mit einem 19:12 in die Kabine. Nach Wiederanpfiff knüpfte das Hoffmann-Team nahtlos an diese Leistung an. Spätestens beim 27:17 durch Mara Kraume war die Messe gelesen, was Uedem jedoch nicht davon abhielt, den Vorsprung auszubauen. Yvonne Bergmann setzte den Schlusspunkt unter ein Offensivfeuerwerk ihres Teams und erzielte den Treffer zum 35:22-Endstand. „Der Sieg gegen die HSG war eine großartige Leistung“, kommentierte Hoffmann: „Die Mädels haben hier alles rausgehauen.“