Reitsport : Kreismeister in Springen und Dressur ermittelt

Bedburg-Hau Bei herbstlichem Wetter kämpften die Reiter des Pferdesportverbandes Kleve auf der Schmelenheide um Schärpen und Medaillen.

Im Gegensatz zum Springen waren die Dressuren an beiden Tagen in die wettergeschützte Halle verlagert worden, in der gleichfalls bis zur mittelschweren Klasse geritten wurde. Den Auftakt machten hier die jüngsten Reiter, die zunächst in den Einzelwertungen um den Nachwuchs-Cup an den Start gingen. Diesen sicherte sich im Springen Franziska Bockhorn, Goch, (Emmi,144 P) vor Selma Weichinger, Tönisberg-Schaephuysen (Nacho`s No Limet, 246,5 P) und Annalena Ophey , Asperden-Kessel (239,54 P), die mit Perle an den Start ging. Teamgeist gab es bei den Mannschaftsprüfungen. Hier ging der Nachwuchs-Cup an die Mannschaft Kevelaer vor Asperden-Kessel und Kranenburg. Der neue Modus machte es möglich, dass, unabhängig vom Alter (ausgenommen Nachwuchs-Cup und Pony-Springen), die Meisterschaft nicht mehr in den Kategorien Junioren, Junge Reiter oder Senioren ausgerichtet wurden, sonders alle Reiter die Prüfungen reiten konnten, die sie auch auf anderen Turnieren in den jeweiligen Klassen absolvierten. So wurde Nelly-Sophia Kerkstra, Rheurdt, Kreismeisterin (KM) in der A-Dressur. Silber ging an Lina Broeckmann, Straelen und Bronze an Maike Leurs aus Sevelen. KM Dressur auf L-Niveau wurde Anja Langenberg, Pfalzdorf, vor Stefanie Lamers, Hau, und Melina Linßen vom RV Tönisberg Schaephuysen. Neue KM-Meisterin Dressur, Klasse M, wurde Elena Kröll aus Wetten. Rang zwei hier für Hannah Wießner, Goch, vor Alissa Horz aus Weeze. Goldmedaille und Schärpe im Pony Springen ging an Lara Jacobs Asperden-Kessel, Silber für Lisa-Marie Janssen, Keppeln und Vereinskollegin Malin Terhoeven-Urselmans errang Bronze. KM L-Springen wurde Tina Wellessen aus, Goch, Silber für Jette Roosen, Kranenburg und Bronze an Antonia Beckmann aus Goch. Die neue KM-Springen Klasse M* heißt Lina Elspaß aus Sevelen. Platz für Arnold Janssen, Keppeln und Rang drei ging an den Gocher Jan-Henrik Schnetger. Die Meisterschaft Springen 2-Sterne Klasse M errang Thorsten Nienhaus, Keppeln, vor Vereinskollegin Nadja Wellessen und der Gocherin Sophias Beckmann. Die Meisterschaft im abschließenden Mannschaftsspringen der Klasse L erzielte das Team Asperden-Kessel, vor Keppeln II (Familie Terhoeven-Urselmans) und der Mannschaft Keppeln I.