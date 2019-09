Fußball : Kilkens mit Punkt zufrieden

Goch Fußball-Bezirksliga, Gruppe 4: Viktoria Goch-FC Meerfeld 1:1 (1:1).

Nach zwei Niederlagen konnte die Gocher Viktoria beim 1:1 gegen den FC Meerfeld immerhin wieder mit einem Punktgewinn aufwarten. Dabei präsentierten sich die Weberstädter wieder gefestigter und kampfkräftiger, so dass Coach Jan Kilkens nachher von einem Schritt in die richtige Richtung sprach: „Auch wenn ich lieber gewonnen hätte, bin ich insgesamt mit dem Punkt ganz zufrieden. Meerfeld ist eine gefährliche Mannschaft, gegen die wir nicht viel zugelassen haben. Wenn wir unsere Chancen besser genutzt hätten, wäre mehr drin gewesen. Aber nach zwei schlechten Spielen haben die Jungs das heute deutlich besser gemacht.“

Nach einer flotten Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten sorgte die Gästeabteilung Sturm zunächst für mehr Unruhe vor dem Gocher Tor. Ergebnis war das 0:1 durch Jan Pirmingstorfer, der seine zu großzügigen Freiräume nach einem Flankenball nutzte (11.). Nadim Hajroussi legte die nächste Großchance für die Gäste nach (13.), doch mit fortlaufender Zeit fanden die Gastgeber besser ins Spiel und kamen ihrerseits vermehrt zu Torchancen. Konsequenterweise fiel letztlich auch der Ausgleich in der 42.Spielminute. Leon Buttgereit wurde links geschickt und servierte eine maßgeschneiderte Hereingabe für Besar Amzai, der seine gute Leistung mit dem Kopfballtreffer zum Ausgleich krönte. Noch vor dem Wechsel hätten die Weberstädter das Spiel gar vollends drehen können, denn bei Lukas Ernestis Kopfball fehlte nicht viel (45.).

In Durchgang Zwei achteten die Gocher weiterhin auf eine stabile Defensivarbeit. Gäste-Torschütze Pirminstorfer kassierte wegen Meckerns einen Platzverweis (68.) und begünstigte damit eine Gocher Schlussoffensive. Immer wieder flogen Bälle in den Meerfelder Strafraum, doch hier fehlte der letzte Abnehmer. Leon Buttgereit und Besar Amzai waren dem möglichen Siegtreffer am nächsten, doch es blieb beim 1:1-Remis.