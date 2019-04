Handball: UTuS kommt Klassenerhalt näher

Uedem Handball-Verbandsliga: TSV Kaldenkirchen - Uedemer TuS 10:20.

Die UTuS-Damen hatten sich für die Partie viel vorgenommen und starteten dementsprechend motiviert. Das Hoffmann-Team legte einen Start nach Maß hin und führte nach wenigen Minuten mit 3:1. In der Abwehr erinnerte die Leistung an die Vorstellungen der letzten Jahre, als die Defensive der Grundstein des Uedemer Erfolgs war- in dieser Spielzeit hat der UTuS bisher jedoch die zweitmeisten Gegentreffer kassiert. Am Sonntag „haben wir Kaldenkirchen aber kaum Platz gelassen und beherzt agiert“, lobte der Gästetrainer im Anschluss. Da auch Birgit Stevens-Bräuer im Tor an ihre zuletzt starken Leistungen anknüpfte , ging es mit einer 8:5-Führung in die Halbzeit.