Handball : UTuS-Damen starten erfolgreich

Uedem Handball-Landesliga: MTV Dinslaken - Uedemer TuS 21:25

Der Abstieg aus der Verbandsliga war für die UTuS-Damen vor einigen Monaten schmerzhaft, entsprechend motiviert ging die Mannschaft nun das erste Pflichtspiel an. Aufgrund des kleinen Kaders war es für Hoffmann schwierig, in der Vorbereitung „mannschaftstaktische Inhalte zu trainieren, also haben wir viel in Kleingruppen gearbeitet und uns vorgenommen, viel Druck nach vorne auszuüben“, wie er sagte. Auch am Samstag nahmen nur zwei Spielerinnen auf der Bank Platz, mit lediglich neun Akteuren waren die UTuS-Damen angereist, da Monika Helmus fehlte. Verstärkung steht hoffentlich demnächst auch in Pflichtspielen an: Reka Kosa war lange Zeit in Ungarn aktiv, „sie wird uns mit ihrer Dynamik gut tun“, sagt Hoffmann.