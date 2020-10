Tischtennis : Damen von WRW Kleve sind in der Dritten Liga angekommen

Damen von WRW Kleve sind in der Dritten Liga angekommen

Kleve Das Team kehrt mit einem 5:3-Sieg gegen den SC Poppenbüttel und einer 2:6-Niederlage beim VfL Kellinghusen aus Norddeutschland zurück.

Die Damen von Weiß-Rot-Weiß Kleve blicken auf eine erfolgreiche Reise nach Norddeutschland zurück. In der Dritten Tischtennis-Bundesliga setzte sich das Team um Spitzenspielerin Aya Umemura am Sonntag mit 5:3 gegen den SC Poppenbüttel durch. Tags zuvor hatte es eine 2:6-Niederlage beim VfL Kellinghusen gegeben.

„Wir sind total zufrieden mit dem Spieltag. Es war nicht einfach für die Mannschaft. Immerhin brauchten die Frauen allein für die Anfahrt am Samstag achteinhalb Stunden für 430 Kilometer. Sie sind von einem Stau in den nächsten gefahren. Trotz dieser Umstände haben sie sehr überzeugende Leistungen gezeigt“, sagte WRW-Teammanager Klaus Seipold.

So sei es dem Aufsteiger auch kaum möglich gewesen, gegen den Tabellenersten VfL Kellinghusen gleich eine Bestleistung abzurufen. Nur die Japanerin Aya Umemura (11:6, 11:5, 11:8) und Mara Lamhardt (11:7, 14:12, 10:12, 15:13) setzten sich in ihren Einzeln durch. Judith Hanselka und Pia Dorißen waren ohne Chance. „Gegen Kellinghusen hatten wir uns aber auch nicht mehr ausgerechnet“, sagte Seipold. Zuversichtlicher sei man aber in die Begegnung mit dem SC Poppenbüttel gezogen. Dort lief es dann auch deutlich besser für die Kleverinnen.