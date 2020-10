Fußball : Harte Prüfung für den formstarken 1. FC Kleve

Kleve An diesem Sonntag empfängt der Oberligist die SSVg. Velbert, die sogar noch besser in die Saison gestartet ist als der Gastgeber. Der Gegner steht auf Rang zwei. Noch ist unklar, ob Kreativakteur Niklas Klein-Wiele auflaufen kann.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat einen bemerkenswerten Lauf. Nach sieben Begegnungen steht der Fußball-Oberligist mit vier Siegen auf Tabellenplatz sechs. Auch unter der Woche präsentierte sich das Team von Trainer Umut Akpinar wieder formstark. Mit 5:0 setzte sich die Mannschaft am Donnerstagabend gegen den völlig überforderten Aufsteiger 1. FC Mönchengladbach durch. „Wir sind stark in die Saison reingekommen. Das aktuell sehr gute Gefühl wollen wir jetzt unbedingt mitnehmen“, sagt Akpinar. Nun wartet am Sonntag um 15 Uhr in der Klever Getec-Arena das Aufeinandertreffen mit der Sport- und Spielvereinigung Velbert, die vom Straelener Ex-Trainer Marcus John betreut wird. Tickets sind im Internet unter www.1fckleve.de erhältlich.