Fußball : Baris Özcelik kann für die SV Hönnepel-Niedermörmter auflaufen

Kalkar Der Landesligist empfängt an diesem Sonntag Blau-Weiß Dingden. Mit dabei ist auch der Neuzugang. Marvin Hitzek wird dem Tabellenachten bei der schweren Aufgabe allerdings nicht helfen können.

Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter steht am Sonntag, 15 Uhr, vor einer besonders schweren Heim-Aufgabe. Denn der Gegner BW Dingden liegt nach vier Siegen in Folge auf Rang drei und will die Erfolgsserie ausbauen. „Mit Kampf und ganz viel Leidenschaft wollen wir gegen Dingden bestehen“, sagt Trainer Sven Schützek.