Fußball : 0:5 gegen Kleve – 1. FC leistet sich zu viele individuelle Fehler

Klare Niederlage gegen Kleve: FC-Trainer Stefan Laucke. Foto: Laucke/Fupa

Fußball Wenige Tage nach dem 0:6 in Baumberg setzt es für den Oberliga-Aufsteiger die nächste klare Niederlage. Trainer Laucke sieht ein verunsichertes Team.

Der 1. FC Mönchengladbach hat die nächste deftige Niederlage in der Oberliga hinnehmen müssen. Im Heimspiel gegen den 1. FC Kleve setzte es am Donnerstagabend eine 0:5-Packung für den Aufsteiger. Torwart Olcay Türkoglu dürfte damit in der vergangenen Woche nicht zu beneiden sein. Bereits am Sonntag hatte der Keeper der Westender sechsmal den Ball aus dem eigenen Tor holen müssen. Binnen fünf Tagen hat sich die Zahl nun auf elf erhöht.

Die Mannschaft von Trainer Stefan Laucke ließ den Ball in den Anfangsminuten gut laufen und versuchte so, in die Nähe des Gäste-Tores zu kommen. Doch nach einer Viertelstunde waren die guten Vorsätze bereits über den Haufen geworfen. Zwei Ecken sorgten früh für den 0:2-Rückstand. Zuerst traf Pascal Hühner (15.) zum 0:1. Nur wenige Augenblicke später folgte das 0:2 durch Michael den Heijer (17.). Es gab jedoch die Chance auf den schnellen Anschluss. Nach einem Freistoß kam der erst 18-jährige Nick-Tijan Kleine (28.) frei zum Kopfball. Doch statt im Tor der Klever landete das Spielgerät auf dem Querbalken. Weitere Tore blieben bis zur Halbzeitpause aus.

Nach dem Wechsel war es erneut Hühner (46.), der traf. Mit seinem zweiten Treffer sorgte der Ur-Klever für das 0:3 und damit auch für die Vorentscheidung in der Partie. Luca Thuyl (84.) und Ryo Terada (89.) schraubten das Ergebnis dann mit ihren Toren in den Schlussminuten des Spiel noch weiter in die Höhe und besiegelten so am Ende die klare 0:5-Niederlage des 1. FC, der sich somit weiterhin am Tabellenende befindet. Die Klever behaupteten durch den vierten Saisonsieg dagegen den sechsten Tabellenplatz.

„Wir haben uns heute nicht als Mannschaft präsentiert. Das Spiel lief bereits relativ früh gegen uns. Der jungen Mannschaft hat man dann die Verunsicherung angemerkt. Trotzdem dürfen diese individuellen Fehler auf dem Niveau nicht passieren“, resümierte FC-Coach Laucke.

Viel Zeit, um die Wunden zu lecken, haben die Mönchengladbacher nun aber nicht. Bereits am Sonntag kommt es zum Duell bei Mitaufsteiger Teutonia St. Tönis. Beide Teams kennen sich noch aus der vorherigen Landesliga-Saison. Während in der Hinrunde die Teutonen mit 4:1 als Sieger vom Platz gingen, gab es in den Rückrunde einen 2:1-Erfolg für den 1. FC Mönchengladbach. Ein Dreier dürfte hier mit Sicherheit von enormer Bedeutung sein – auch mit Hinblick auf die kommenden Aufgaben – und würde der Mannschaft noch einmal eine Portion Mut und Selbstvertrauen geben. „Wichtig ist, dass wir ein stabiles Ergebnis holen, damit man sieht, dass wir mithalten können“, sagte Laucke.