Tischtennis : Damen von WRW Kleve können in Bestbesetzung antreten

Kleve An diesem Samstag spielt der Drittligist beim VfL Kellinghusen. Am Sonntag steigt das Duell mit dem SC Poppenbüttel. WRW-Teammanager Klaus Seipold hofft hier auf eine Partie auf Augenhöhe.

Die erste Damen-Mannschaft von Weiß-Rot-Weiß Kleve steht vor einer schweren Prüfung in Norddeutschland. In der Dritten Tischtennis-Bundesliga warten am Wochenende Begegnungen mit dem VfL Kellinghusen (Samstag, 18 Uhr) und dem SC Poppenbüttel (Sonntag, 11 Uhr). „Gerade im zweiten Spiel gegen Poppenbüttel hoffen wir auf ein Duell auf Augenhöhe und Punkte“, sagt Klaus Seipold, Teammanager von WRW Kleve. Das Drittliga-Team wird in der Nähe von Hamburg übernachten.