Fußball : SGE mit Personalsorgen vor Duell mit Fichte

Bedburg-Hau Am Mittwochabend, 20 Uhr, kämpft das Team von Trainer Sebastian Kaul um Punkte. Theo Klunder kehrt nach seiner Sperre zurück in den Kader.

(ove) Der Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau empfängt am heutigen Mittwochabend, 20 Uhr, den TuS Fichte Lintfort zur nachgeholten Partie des 2. Spieltags. Das Team von Trainer Sebastian Kaul hatte nach zwei Niederlagen in Serie am vergangenen Wochenende den VfL Tönisberg mit 2:1 besiegt. „Wir sind also zurück in der Erfolgsspur und werden alles daran setzen, dort auch zu bleiben“, sagt Kaul.