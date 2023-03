Die Fußball-Highlights im Kreis Kleve Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

Alemannia Pfalzdorf - 1. FC Kleve II (Sonntag, 15.30 Uhr) Neuling Alemannia Pfalzdorf hat nach der Rückkehr von Trainer Thomas Erkens an die Linie in zwei Spielen vier Punkte geholt. Eine Bilanz, die auch bitter nötig war, weil jede Niederlage den Aufsteiger im Rennen um den Klassenerhalt weit zurückwerfen würde. Aber selbst ein Punkt wäre am Sonntag gegen den Nachbarn schon zu wenig, um im Geschäft zu bleiben. Der 1. FC Kleve II hat wiederum bis auf eine Ausnahme zuverlässig gegen die Teams aus der Abstiegszone gepunktet. Und er sieht die große Chance, sich am Sonntag mit einem Erfolg schon entscheidend von den vier Plätzen, die hinunter in die Kreisliga A führen, absetzen zu können. Er wird also wie der Gegner alles versuchen, um als Sieger vom Platz zu gehen.