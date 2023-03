Fußball-Bezirksliga SV Rindern setzt auf ein Trainerduo

Der SV Rindern steht in der Gruppe vier derzeit mit zwei Punkten Vorsprung vor dem ersten Abstiegsrang auf dem rettenden zwölften Platz. Und die Ergebnisse in den vergangenen beiden Spielen geben durchaus Anlass zur Hoffnung, den Ligaverbleib perfekt machen zu können. Denn gegen Spitzenreiter Viktoria Goch (2:2) und den VfL Tönisberg (1:1) gab es nach guten Leistungen jeweils ein Remis. Vier Siege, so lautet Roeskens Rechnung, muss er mit seinem Team in den verbleibenden acht Partien für die Rettung schaffen. „Der April wird dabei der Monat der Wahrheit“, sagt der Coach. Das fängt am Freitag, 20 Uhr, mit dem Spiel beim Schlusslicht FC Aldekerk an. Es folgen die Partien gegen den Kevelaerer SV, beim SV Straelen II und gegen Alemannia Pfalzdorf.