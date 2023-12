Kabeldefekt mit großen Auswirkungen Unfall nach Stromausfall in Goch – Alarmanlagen von Banken gehen los

Am Sonntagmorgen ist es in Goch zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Hintergrund war ein defektes Kabel im Bereich Neustraße, wie Pia Bogolowski, Sprecherin des Netzbereiters Westnetz, mitteilt. Gegen 9.15 Uhr erreichten die ersten Meldungen das Unternehmen mit Sitz in Dortmund. Die Störung war knapp eine halbe Stunde später behoben, so Bogolowski. Wie viele Haushalte betroffen waren, konnte die Sprecherin nicht beziffern. „Ein Messwagen hat den Kabelfehler aufgenommen, die Reparaturarbeiten dürften aber umfangreicher sein“, sagt sie. Die Arbeiten wurden am Montag aufgenommen. Auswirkungen gebe es für Kunden aber nicht mehr, heißt es.