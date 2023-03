Tischtennis-Regionalliga der Damen WRW Kleve will Titelchancen mit Heimsieg wahren

Für WRW Kleve ist es eine Premiere im neuen Wohnzimmer. Zum ersten Mal seit dem Umzug in die Sporthalle der Gesamtschule am Forstgarten tragen alle drei Damen-Mannschaften des Tischtennis-Vereins ihre Heimspiele an einem Tag aus. Zunächst ist am Samstag, 14 Uhr, das Regionalliga-Team an der Reihe. Ab 18.30 Uhr schlagen die zweite und dritte Mannschaft des Klubs parallel auf.