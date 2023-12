Gewerbe in Goch Wichtige Arbeiten für Tricor und XXXL haben begonnen

Wer in diesen Tagen mit dem Fahrrad aus Weeze in Richtung Goch unterwegs ist, landet vor einer Absperrung, die ihn zwingt, einen Umweg zu fahren. Und zwar besser nicht, wie in den ersten Tagen der Baustelle auf einem Schild zu lesen war, die andere Straßenseite zu benutzen, denn dort gibt es keinen Radweg. Die Sperrung betrifft eine Baumaßnahme, die in die Zukunft der Gocher Unternehmenslandschaft verweist: An der B 67 im Grenzbereich von Goch und Weeze wird die neue Zuwegung zum Gewerbegebiet Bössershof gebaut. Straßen.NRW ist der Baulastträger, Loock aus Kleve führt die Tiefbauarbeiten aus.